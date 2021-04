Šveitsis avaldasid tuhanded inimesed meelt koroonapiirangute vastu

St Galleni politsei ütles avalduses, et protestiüritusest, mille läbiviimiseks ei antud luba, võttis osa umbes 4000 inimest. Ürituse korraldas ühendus Stiller Protest (Vaikne protest).

8,6 miljoni elanikuga riigis on registreeritud ligi 650 000 koroonanakkuse juhtu, surnud on ligi 10 000 koroonahaiget. Seni on jõutud vaktsineerida umbes 10 protsenti elanikkonnast.