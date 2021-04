Piruza Harutjunjan: Türgi ei tunnista kunagi vabatahtlikult genotsiidi

«Türgi on tõestatud ja dokumenteeritud genotsiidifakti eiranud juba 106 aastat. Pealegi algatas Aserbaidžaan Türgi täielikul sõjalisel ja rahalisel toel eelmisel aastal teise Karabahhi sõja. Ainult väga naiivne inimene võib arvata, et Türgi omavoliliselt ajalugu tunnistab,» ütles parasjagu Armeenias viibiv Harutjunjan BNS-ile.

«Genotsiidi tunnistamine saab juhtuda teiste riikide abiga või nende surve all. Aga seda alles tingimusel, et inimkond ärkab ja hakkab oma arvamust väljendama – siis kui poliitikute jaoks muutuvad inimõigused kas tähtsaimaks prioriteediks või kerkivad vähemalt esimese viie hulka,» selgitas Harutjunjan. «Seetõttu ongi USA ja ka teiste riikide poolsel Armeenia genotsiidi tunnistamisel nii suur tähtsus, ja seda mitte ainult armeenlaste, vaid tegelikult ka kõikidele teistele rahvaste, eriti väikeste jaoks, kes on palju suuremas ohus kui suurriigid.»