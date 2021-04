Meil, hispaanlastel on kombeks käia kodukvartali baarides, mis on pilgeni täis sümboleid. Meil on aval ja suhtlusaldis loomus ning kalduvus olla pigem tänaval kui omaette koduseinte vahel.

Kuigi inimesed tarbivad baaris alkoholi, pole see Hispaania kõrtsi esmane funktsioon, nagu see tundub olevat teistes kultuurides. Peamine on hoopis, et tegu on kohaga, kus saada kokku naabrite, sõprade, pereliikmete, töökaaslaste ja eelkõige ettekandjaga, kes on justkui sinu pihiisa – inimene, kellele saad hingelt ära rääkida nii oma rõõmud kui ka mured.