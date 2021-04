ÜLEVAADE ⟩ India otsib meeleheitlikult koroonaabi

Arstid ja eksperdid on aga hoiatanud, et must statistika ei kajasta kaugeltki pandeemia tegelikku olukorda ja teise laine asemel on riiki tabanud tsunami. «Valitsuse avaldatud arvud Covidiga nakatumise kohta on tagasihoidlikumad kui tegelikkus,» lausus Lääne-Bengali arstide liidu peasekretär Manas Gumta väljaandele Observer.