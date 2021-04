Putin ja Biden võivad kohtuda juunis

Vene presidendi Vladimir Putini ja USA riigipea Joe Bideni kohtumine võib aset leida juunis ja juba on kõne all ka konkreetsed kuupäevad, ütles eile Vene presidendi abi Juri Ušakov. Välisminister Sergei Lavrov kordas ministeeriumi varasemat avaldust, et pakkumine kohtumiseks on võetud vastu positiivselt ja seda kaalutakse.