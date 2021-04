Lätis noori ähvardanud mees pani nende korteri põlema

Kannatanute sõnul oli neid ähvardanud mees elava kujutlusvõime ja homofoobsete motiividega, nõudes koos elanud noortelt inimestelt linnast lahkumist. Kannatanud kinnitasid, et nad on ka politseid ähvardustest teavitanud.

Läti LGBT ühendus Mozaika teatas Twitteris, et kannatanutel on väga rasked põletushaavad ning neid ootab ees pikk taastumine. Mozaika teatel on ühe kannatanu kehal põletusi 85 protsendi ulatuses.

Laupäeval teatas politsei, et pärast põlengut alustati kriminaalmenetlust inimese tahtliku ründamisega seoses. «Uuritakse mitut võimalikku versiooni. Praegu ei saa politsei anda täpsemaid kommentaare menetluse käigu kohta,» lisas politsei.

Lisaks lükkas politsei ümber väite, justkui ei oleks kannatanute varasematele ähvardustele reageeritud ega juhtumeid uuritud. Politsei kinnitas, et 2020. aastal jõudis nendeni avaldus, et ühte kannatanust ähvardati. Toona otsustati, et kriminaalasja ei algatata.

Moizaika juhatuse liige Kaspar Zalitis ei kinnitanud, et kallaletung võis olla homofoobsete vaadete tõttu, kuid ta ei lükanud ka seda versiooni ümber.

Läti president Egils Levits reageeris samuti Tukumses juhtunule. «Kui saab kinnitust, et Tukumse kurjategija motivatsiooniks oli viha ühe ühiskonna grupi vastu, siis see süvendab tema süüd. Läti ühiskonna väärtus on tolerantsus ja selline vihkamise avaldus on kuritegu ühiskonna vastu,» kirjutas Läti president Twitteris.