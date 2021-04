Kolmes maakonnas algab inimeste kodus vaktsineerimine

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles, et valik on Jansseni vaktsiini kasuks lihtsal põhjusel – vaktsineerimise lõpetamiseks on vaja vaid ühte süsti. «Kuna kodus käimine on õe jaoks väga ajamahukas töö, siis ühedoosilise vaktsiini kindel eelis on lisaks ühe süstiga kaitse saavutamise kõrval ka meditsiinitöötajate aja kokkuhoid,» lisas Parv.