Vene prokuratuur peatas Navalnõi sihtasutuse tegevuse

Sihtasutus teatas sotsiaalmeedias, et kohus rahuldas prokuratuuri taotluse peatada ühenduse tegevus, kuni kohus otsustab, kas tunnistada sihtasutus äärmuslikuks ja see keelustada.

Moskva kohus kinnitas, et sihtasutuse tegevus on peatatud, kuid selgitas, et volitused otsuse langetamiseks on prokuratuuril ning kohtuotsust sihtasutuse kuulutamisest äärmuslikuks veel ei ole.