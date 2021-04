Parmas sai Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ohvrite abistamise usaldusfondi nõukogusse

«Rahvusvaheline Kriminaalkohus täidab oma eesmärgi vaid siis, kui lisaks kurjategija karistamisele, suudetakse aidata ka neid, kes on raskete kuritegude läbi kannatada saanud. Rahvusvaheline kogukond peab seisma hea selle eest, et äärmiselt raskete kuritegude ohvrid saaksid tõesti ka abi ning mõistmist. Olen väga rõõmus, et mul on võimalus osaleda ICC ohvrite abistamise usaldusfondi töös ning selle arengusse panustada,» ütles Parmas.

