Ukraina eriteenistus avalikustas osa Tšornobõli õnnetuse dokumente

SBU pressiteenistuse esmaspäevase ettekande kohaselt osutavad dokumendid, et avariisid leidis tuumajaamas aset veel enne 26. aprilli 1986.

Märgitakse, et 1983. aastal teavitati NSV Liidu juhtkonda, et Tšornobõli tuumajaam on NSV Liidu kõige ohtlikum, sest seal puuduvad igasugused turvavahendid.