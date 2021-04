VÄLISMAA KOROONAPÄEVIK ⟩ Prantsusmaa avas algkoolid, Leedu vabaõhuüritused ja spordiklubid

Spordiklubide esindajad ütlesid BNSile, et on avamisluba väga oodanud, kuid olid pettunud, et klubide basseinid peavad jääma suletuks. Spordiklubide Impuls ja Lemon Gym juht Vidmantas Šiugždinis ütles BNSile, et teda ei rahulda ranged nõuded ja basseinide kinnijätmine.