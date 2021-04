Hispaania ministrile saadeti ähvarduseks punaste plekkidega nuga

«Meid ei saa hirmutada. Me teame, et demokraatia võidab vihkamise,» ütles Reyes Maroto parlamendihoone ees ajakirjanikele, olles esitanud politseile avalduse.

Ta näitas ka punaste plekkidega noast tehtud fotosid. Politsei selgitab, kas tegegemist on ehtsate vereplekkidega või on neid värvi abil järgi tehtud.

«Aitab! Me ei lase sel läbi minna. Me ei lepi sellega, et vihkamine häirib Hispaanias kooseksisteerimist,» kirjutas peaminister Pedro Sánchez ähvardust hukka mõistes Twitteris.