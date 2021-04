Eesti vaktsiinipass valmib nädala lõpuks

Hiljemalt uueks nädalaks tekib inimese digilukku punaste nuppude kõrvale ka roheline nupp COVID-19 tõendid, mille kaudu peab kõigepealt vaktsineerimistõendi looma. Pärast infoga tutvumist ja meiliaadressi sisestamist saab alustada selle genereerimisega.

«Taustal on genereerimise protsess. See võtab aega mõned sekundid ja ongi valmis. Siit on nüüd ka kohe võimalus sertifikaat alla laadida omale arvutisse või mobiiliseadmesse,» selgitas TEHIK-u tervisetalituse juhataja Tõnis Jaagus.

Tõendil on kirjas, et inimene on vaktsineeritud koroona vastu, preparaat, millega ta on vaktsineeritud, selle tootja, ning ka see, kas vaktsineerimine on lõpetatud või pooleli. Tõendil olev QR-kood aitab kontrollimisel teada saada kõik vajalikud andmed ja tõendi õigsuse.

Edasi hakatakse looma kahe järgmise sertifikaadi allalaadimise võimalust. Need on negatiivse koroonatesti tulemuse ja läbipõdemise tõendid.

«Järgmise kahe kasutusloaga me käime ühte jalga Euroopa rohelise passi projektiga. See plaan on ambitsioonikas, et nüüd juuni alguses see käivitada esimeste riikidega,» ütles Jaagus.

Vaktsineerimistõendi allalaadimise võimalus ei tähenda esialgu muud, kui paremat viisi enda vaktsineerituse tõestamiseks. Neid riike, kes praegu vaktsineeritud inimesi lisapiiranguteta ja negatiivse koroonatestita sisse lasevad, on vähe.

«Täna ju samamoodi inimene prindib välja selle, mis seal on, sellel ei ole mingit võltsimiskindlust. Uue lahendusega me tagame võltsimiskindluse ja parema kasutamismugavuse,» rääkis sotsiaalministeeriumi asekantsler Kalle Killar.

«Täna on tõesti reisimisel Euroopa Liidu siseselt riike, kes selle alusel vabastust pakuvad, näiteks isolatsioonikohustusest loobumine,» lisas ta.