«Kuidagi on üsna tobedalt jäänud kõlama, et te saite selleks (kantslerikandidaadiks) üksnes sellepärast, et olete naine. Kas saaksite seda korra veel selgitada?» kõlas üleeile õhtul avalik-õigusliku ringhäälingu ARD jutusaatejuhi Anne Willi esimene küsimus roheliste kantslerikandidaadile Baerbockile, kelle partner roheliste eesotsas Robert Habeck nädal varem oli tagaplaanile astunud.