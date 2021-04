Putin nimetas Praha süüdistusi absurdseteks

Välisminister Sergei Lavrov on kutsunud omalt poolt Euroopa Liitu üles astuma samme mõne oma ametniku ilmselgelt segaduste ja emotsionaalselt värvikate väljaütlemistega seoses.

«Ma olen kindel, et Venemaa vastab Leedule, Lätile ja Eestile kiirelt ja proportsionaalselt,» ütles Slutski ajakirjanikele.

Ta kinnitas, et Vene diplomaatide väljasaatmine on samm, mis teeb suhted keerulisemaks. Parlamendiliige lisas, et Venemaa suhted kolme riigiga ei saagi enam hullemaks minna.