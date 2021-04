WHO juht: koroonaolukord Indias on rohkem kui südantlõhestav

«Olukord Indias on rohkem kui südantlõhestav,» ütles Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«WHO teeb kõik, mida me suudame, andes kriitilise tähtsusega varustust,» lisas Ghebreyesus.

WHO on suunanud rohkem kui 2600 eksperti tegema tööd India tervishoiuvõimudega, et praegust koroonalainet ohjeldada.