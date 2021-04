Kõlvart: meil ei õnnestu inimesi 9. mail kodus hoida

«Võrreldes eelmise aastaga on olukord muutunud ja kardan, et samamoodi ei õnnestu inimesi kodus hoida. Eelmisel aastal saime minu arvates hästi hakkama. Aga seekord kodus püsimise sõnum ei tööta. Praegu näeme, et inimesed soovivad leevendusi, soovivad kodust välja tulla ja natuke on kasvanud ka protestimeelsus,» lausus Kõlvart.

Kõlvarti sõnul ta kardab, et kui öelda otse, et püsige kõik kodus, siis see tekitab vastupidise efekti. «Me kutsume inimesi osalema heategevuses, nagu eelmisel aastal ning räägime sellest, et oht on jätkuvalt olemas ja kes saab, võiks kodus olla sel päeval. Et inimesi oleks vähem, kui tavalistel aastatel. Aga saame ise aru, et nii väikeseks kui eelmisel aastal, me seda asja ei saa. Teeme kõik, et üritusel oleks läbi mõeldud logistika, et väljas oleksid vabatahtlikud ja terviseamet ja poleks näha ühtegi eriüksust, kes võiks inimesi provotseerida,» ütles linnapea.