Esmaspäeval kirjutas Daily Mail, et Johnson oli avaldanud novembris teravat vastuseisu ühiskonna sulgemisele, kuigi teadlased kutsusid juba mitu kuud üles seda tegema. «Ei mingeid kuradi karantiine – las kuhjuvad tuhandete laipadega mäed,» olevat ta öelnud.

Peaministri sõnu kinnitasid allikad mitmele meediaväljaandele, sealhulgas BBC-le. ITV allikas selgitas, et «laibamägede» kommentaar karjuti pärast ministritega toimunud koosolekut, mitte selle ajal. The Guardianiga rääkinud inimene andis mõista, et sõnu kuulsid pealt mitmed inimesed Johnsoni kabineti ukse taga.