Fotod ⟩ Politsei otsib võimalikke seksuaalkuriteo ohvreid

«Laste seksuaalne väärkohtlemine on väga peidetud kuriteoliik, mis tuleb sageli avalikuks aastaid hiljem. Lapsed ei pruugi kohe aru saada, et nendega ei käituta õigesti, kuid mälestus toimunust jääb inimeste sisse kogu eluks. Väga tähtis on, et politseini jõuaks info ka aastatetaguste sündmuste kohta. See võib aidata praeguseid ohvreid ning hoida ära võimalikke uusi kannatanuid,» ütles politseikapten Reimo Raivet.