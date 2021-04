Politico: USA luure kaalub Hiina ja Venemaa tegevuse suuremat avalikustamist

Nad märgivad, et ideedevõitluses kammitsevad neid liiga ranged saladuspiirangud.

«Kahjuks puuduvad meil jätkuvalt võimalused tõe esiletoomiseks, moonutustele vastu seismiseks, valeväidetele osutamiseks ja sündmuste õigeaegseks mõjutamiseks, et olukorda muuta,» tsiteerib väljaanne kindralite läkitust.

«Venelased ja hiinlased on muutnud informatsiooni relvaks. See tekitab märkimisväärset muret, millele on osutanud sõjaväejuhid ja luuretöötajad. Nad vajavad õigeaegset ja asjakohast teavet pahatahtliku tegevuse esiletoomiseks ja selle vastu seismiseks,» ütles Politicole endine kaitseministri asetäitja luureküsimustes Kari Bingen kindralite pöördumise kohta.