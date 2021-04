Rootsi ja Soome valmistavad Estonia hauapaiga uueks uurimiseks seadust ette

«Lisaks sisulistele uurimistööde ettevalmistustele, mida koordineerib Eesti Ohutusjuurdluse Keskus, jätkuvad Eesti, Soome ja Rootsi välisministeeriumi ja õigusekspertide ettevalmistused Estonia hauapaigas toimuvate tööde eelduseks olevate õigusküsimuste lahendamiseks,» ütles riigisekretär Taimar Peterkop. «Praeguseks on nii Rootsi kui ka Soome partnerid kinnitanud, et õiguslike muudatuste ettevalmistus nendes riikides on käima lükatud,» lisas ta.