Covid-19 epidemioloogiline olukord on ebastabiilne ja ohtlik, mistõttu ei saa me piiranguid rohkem leevendada, ütles Läti tervishoiuminister Daniels Pavļuts eile valitsuse iganädalasel istungil. Pavļuts märkis, et nakatunute arv oli nädalavahetusel tõusnud.