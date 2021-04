Vene kohus keelas Navalnõi korruptsioonitõrjefondi tegevuse

FBK direktor Ivan Ždanov kirjutas Twitteris, et sihtasutus ei saa enam jagada sisu internetis, kasutada riigimeediat, korraldada meeleavaldusi, osaleda valimistel ja kasutada pangaarveid.

Navalnõi organisatsioone ähvardab sildistamine äärmuslikena, mis seab need samale pulgale Islamiriigi ja Al-Qaedaga ning keelab nende tegevuse Venemaal.

Esmaspäeval teatas Moskva prokuratuur, et on andnud korralduse peatada kõigi Navalnõi piirkondlike kontorite töö. Kontorid teatasid seepeale oma töö viivitamatust lõpetamisest, et kaitsta oma töötajaid ja poolehoidjaid.