GALERII ⟩ Postimehe suur loos: Subaru luksusmaasturi õnnelik võitja on Kristiina

Võitja selgitamine toimus kahes voorus. Kõigepealt said kõik finalistid endale loosi tahtel õhupallid, milles olid kas kuldsed või värvilised konfettid. Need kolm, kelle pallides olid kuldsed, pääsesid tippfinaali.

Tippfinaalis osutus õnnelikuks võitjaks Eve, kes oli tulnud oma sõbrannat Kristiinat asendama. Kristiina ei saanud paraku tervislikel põhjustel stuudiosse tulla, kuid jälgis loosimist Skype’i vahendusel. Enne veel, kui konfetid jõudsid langeda, andis rallisõitja Margus Murakas Evele uue Subaru Foresteri võtmed, et ta saaks need Kristiinale toimetada.

Küsimusele, kellele see auto täpsemalt saab, vastas Eve, et ikkagi võitjale, Kristiinale. Sõbrannadel on plaan minnna koos uue Foresteriga suvel Eestit avastama, sest nad tunnevad teineteist juba lapsepõlvest saati ja veedavad palju vabast ajast koos.

Auto võitnud keemiku haridusega Kristiina ütles telefoni teel, et orienteerumine ja matkamine on tema hobi ja kirg. Kuigi Kristiina on vahelduva eduga lugenud Postimeest nii nagu iga eestlane, vormistas ta seekordse tellimuse samuti seoses orienteerumisega. Nimelt toimusid 24. veebruaril, vabariigi aastapäeval, vaid kaks päeva peale kampaania algust, Käärikul suusaorienteerumise maailmameistrivõistlused, mille muide võitis eestlane. See oli sisu, mis pani Kristiinat digitellimust tegema ning tõi ka talle võidu Postimehe Subaru autoloosis.