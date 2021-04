Saudi kroonprints võttis leppivama tooni Iraani suhtes

Piirkondliku domineerimise üle rivaalitsevad riigid katkestasid suhted 2016. aastal pärast seda, kui Iraani meeleavaldajad ründasid Saudi diplomaatilisi esindusi protestiks tähtsa šiiavaimuliku hukkamisele Saudi Araabias.

«Iraan on naaberriik ja kõik, mis me soovime, on hea ja eriline suhe Iraaniga,» ütles Saudi kroonprints Mohammed bin Salman teisipäeva õhtul edastatud teleintervjuus.

«Me ei taha, et Iraani olukord oleks raske. Vastupidi, me tahame, et Iraan kasvaks ning lükkaks piirkonda ja maailma õitsengu poole.»

Ta lisas, et ar-Riyad teeb oma piirkondlike ja globaalsete partneritega tööd leidmaks lahendusi Teherani «negatiivsele käitumisele».

Saudi kroonprintsi teisipäevane intervjuu tähistab olulist toonimuutust võrreldes tema varasemate avaldustega, milles ta süüdistas Teherani piirkondliku ebastabiilsuse õhutamises.

Prints ei maininud mingeid läbirääkimisi Iraaniga.

Väidetavad kõnelused Bagdadis, mida aitas vahendada Iraagi peaminister Mustafa al-Kadhemi olid saladus kuni ajaleht Financial Times teatas, et esimene kohtumine peeti 9. aprillil.

Ar-Riyad on kõneluste pidamist ametlikult eitanud ja Teheran on lihtsalt vaikinud, märkides ainult, et on alati tervitanud dialoogi Saudi Araabiaga.