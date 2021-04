Lõuna-Korea saadab Indiale meditsiiniabi

Kõrge tervishoiuametnik Yoon Taeho ütles kolmapäeval, et samuti tuuakse Lõuna-Korea kodanikud erilendudega Indiast kodumaale. Tagasilendudega kaasneb inimeste kolmekordne testimine ja karantiininõue.

Yoon ei täpsustanud Indiale mõeldud abi suurust, kuid teisipäeval kinnitas välisministeerium, et see on «märkimisväärne».