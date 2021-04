Päästeamet on tulekahju põhjustanud kulupõletajate suhtes edaspidi rangem

Kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ning nõudeid ohutu lõkke tegemiseks on pidevalt meelde tuletatud. Sellele vaatamata on metsa- ja maastikutulekahjud iga-aastane probleem, mistõttu peavad rikkujad edaspidi arvestama senisest karmimate järelevalvemeetmetega, teatas päästeamet.

Maastikutulekahjude ning lõkete tegemise hooaeg on taas käes ja aprillikuu kuivad ilmad näitasid, et väljakutsete arvus ega inimeste käitumisharjumustes varasemate aastatega võrreldes muutusi ei ole. Päästeamet tuletas ühtlasi meelde, et kulu- ja roostikupõletamise, lõkketegemise ja grillimisega seotud tuleohutusnõuete rikkumised on väärteod ka sõltumata sellest, kas tuleohtlik aeg on välja kuulutatud või mitte.

«Metsa- ja taimestikuga kaetud alal on kulu ja roostiku põletamine aasta ringi keelatud juba vähemalt kümme aastat,» sõnas ohutusjärelevalve osakonna ekspert Kadi Laanemäe. Sellele vaatamata rikutakse kevadsuvisel perioodil seda keeldu sageli ja kergekäeliselt. «Kui siiani on proovitud enamikel juhtudest olukorda selgitustööga parandada, siis nüüdsest rakendab päästeamet keelust üleastujate suhtes väärteomenetlust senisest enam,» selgitas ta.

Lõkketegemise ja grillimise ohutusnõuete rikkumised on samuti käsitletavad väärtegudena. Kui lõkketegemine või grillimine viib päästeameti sekkumist vajava tulekahjuni, on enamasti selge, et lõke või grill on kontrolli alt väljunud teadliku ohtude eiramise või hooletuse tagajärjel. Ka sellistel puhkudel võetakse rikkuja väärteokorras vastutusele ning järgneb rahatrahv.

Kolmapäevase seisuga on registreeritud 398 metsa- ja maastikutulekahju, neist ainuüksi 362 aprillis.