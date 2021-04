Prantsusmaal vahistati Punaste Brigaadide endisi liikmeid

Teade kinnitab, et otsuse kümme inimest Itaalia palvel kinni võtta langetas president Emmanuel Macron. Itaalia on taotlenud Prantsusmaalt aastaid umbes 200 inimese väljaandmist.

Seitse vahistatud Punaste Brigaadide endist liiget ja kolm tagaotsitavat on terrorismitegudes süüdi mõistetud, kinnitas presidendiamet.

Teates on lisatud, et Macron lähtub endiselt Mitterandi doktriinist, kuid süüdimõistetute väljaandmine on osa ammuste pingete maandamisest.