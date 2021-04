Värskes Arteris ⟩ Kes lööb loomale haamriga pähe? Kui kalliks läheb rohepööre?

Loomakaitsja Heiki Valner peab Arteri kaaneintervjuus kurvastusega tõdema: ta on oma elu suurel missioonil läbi kukkunud. Sest kõigist tema pingutustest hoolimata on Eesti inimesed loomade vastu julmad. Sama julmad nagu nõukogude ajal! Kuid Valner jätkab võitlust.

Millal on paras aeg jalgrattal ümbermaailmareisile minna? Tuntud õhtujuht Tõnis Milling leidis, et 45-aastaselt on viimane aeg teha elus uus algus. Ta võtab jalgratta ning suundub ihuüksinda 34 tuhande kilomeetrisele tiirule.