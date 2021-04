19 aasta vanuse endise kinnipeetava silmad on nii paistes, et ta ei saa neid korralikult avada. Nägu katavad suured lillakad korbad ja marrastused. Õlgadel ja seljal on pikad tumedad piitsaarmid, mille tekitasid Myanmari sõjaväelased, kes kinnipeetud noorukit kaablitega peksid.