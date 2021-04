Põhja-Iiri esimene minister teatas tagasiastumisest

Fosteri tagasiastumine sünnib kriisis, millesse on sattunud Põhja-Iiri unionistid. Kuu algul puhkesid Põhja-Iirimaal rahutused pahameelest Brexiti-järgse korralduse üle, mis kestsid üle nädala. Vähemalt 88 politseinikku sai viga.

Kohaliku meedia teatel tuleneb rahulolematus Fosteriga tema otsusest saata DUP liige kohtuma Iiri ametnikega, ehkki parteis ollakse seisukohal, et selliseid kohtumisi tuleks boikoteerida. DUP on unionistide suurim erakond Põhja-Iirimaal, kus on pingeid põhjustanud Brexiti-järgne «protokoll».