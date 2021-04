Eesti lühiuudised

Moskva saadab Eesti diplomaadi välja

Venemaa välisministeerium teatas, et saadab välja kaks Leedu diplomaati ning Lätist ja Eestist ühe diplomaadi. Vene välisministeeriumi sõnul kutsuti kolmapäeval välja Läti saadik Māris Riekstiņš, Leedu saadik Eitvydas Bajarūnas ja Eesti ajutine asjur Piret Reintamm-Benno. «Lähtudes vastastikkuse põhimõttest, nõudsime, et kaks diplomaati Leedust ja üks diplomaat nii Lätist kui ka Eestist lahkuksid Venemaa territooriumilt seitsme päeva jooksul,» edastati teates. Eesti andis möödunud reedel Venemaa Föderatsiooni suursaadikule Eestis Aleksander Petrovile üle noodi, et avaldada tugevat protesti seoses Tšehhi Vabariigilt saadud infoga, mille kohaselt korraldas Vene sõjaväeluure Vrbětice​s 2014. aastal laskemoonalao plahvatuse. Seetõttu saadeti ka Eestist välja Venemaa diplomaat nagu Lätist ja Leedust. BNS