«Eestlane on tagasihoidlik seni, kuni see ei puuduta ta enda last»

See on järjekordne juhtum paljudest, mille puhul kõik teadsid, et see toimub, aga keegi ei teinud midagi.

Me oleme tähelepanematud selles, et lapsele täna tehtud seksuaalne kuritegu seedib temas väga pikki aastaid. Kui me selliseid juhtumeid ennetama ei hakka, siis need kuriteod ka ei vähene, aga ennetamine algab märkamisest. Ma vaatasin lastemajade materjale ja need arvud näitasid, et meil on 500 seksuaaljuhtumit ja sada vägistamisjuhtumit aastas. Ma kardan, et see on ainult jäämäe ülemine tipp.