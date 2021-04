Filipiinide president keeldub patrullimise lõpetamisest Lõuna-Hiina merel

Pinged vaidlusalustes vetes, mida peab enda omaks ka Hiina, on süvenenud, kuna Peking keeldub viima oma laevu välja Filipiinide eksklusiivsest majandustsoonist ning Manila on hoogustanud patrullimist.

Duterte on üha suureneva kodumaise surve all võtmaks jäigemat positsiooni, kuid ta ei taha ka astuda Hiinaga otsesesse vastasseisu ajal, mil ta püüab luua lähedasemaid suhteid selle majandushiiuga.

«Ma ütlen Hiinale, me ei taha probleeme, me ei taha sõda. Kuid kui te ütlete meile, et peame lahkuma - ei,» lausus Filipiinide president. Tema sõnul on Filipiinid mitmes asjas tänuvõlgu «heale sõbrale», kuid suveräänsus veeteede üle ei ole läbirääkimiseks.