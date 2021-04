Ratas eelarvestrateegiast: mõistagi saaks riik inimestele ja ettevõtetele rohkem abiks olla

Riigikogu esimehe sõnul on võimalus riigi eelarvestrateegia uuesti üle vaadata pärast suvist majandusprognoosi ja neid näitajaid 2022. aasta riigieelarve koostamisel arvesse võtta. «Palju on tehtud, kuid väga palju on vaja veel teha, et kõigi Eesti inimeste elatustase tõuseks,» märgib ta. «Ka viimaste aastate kogemus näitab ja rahvusvahelised organisatsioonid kinnitavad, et just riigi toel on majandustulemused prognoositust paremad. Eriti kriisi ajal tuleb seda minu hinnangul silmas pidada.»