Paides avati uus elektrimaterjalide müügikeskus

W.EG. Eesti OÜ kuulub globaalse haardega Saksa perefirma Würth Groupi kontserni. Ettevõttel on enam kui 20 aastat kogemust ning kogu meeskonnas pingutatakse iga päev selle nimel, et olla oma klientidele eelistatuim partner, pakkudes neile laia valikut jätkusuutlikke ja uuenduslikke tooteid ning teenuseid automaatika, tehnilise varustuse ja energiahalduse alal. Selle missiooni täitmiseks tegeletakse praegu 12 linnas üle Eesti, neist üks avaram ja esinduslikum müügisaal on just siinsamas Järvamaal.

FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Täisväärtuslik müügiesindus

„Oleme väikese esindusega olnud Paides juba päris mitu aastat. Jõudsime järeldusele, et Kesk-Eestis on hulk ettevõtteid, kes meie kaupasid vajavad, ning ka konkurente ei ole seal kuigi palju. On palju tööstusettevõtteid, põllumajandusettevõtteid ja ka elektripaigaldusfirmasid,“ põhjendab W.EG. Eesti juhatuse liige Silver Aiaste otsust avada uus, avar ja moodne esindus just Paides. „Esimest korda tegutseme siin kõrvuti meie sõsarettevõtte Würthiga, kellega koos tahame pakkuda laiemat valikut ehituskaupu,“ ütleb ta.

Peamine uudis on, et nüüd on Paides suur valik kaupu, mida saab kohe nii-öelda riiulist osta ja kaasa võtta. Valikust leiab kvaliteetkaupasid tootjatelt ABB, Schnieider Electric, Jung, Hager, Ensto, OBO Bettermann, Ledvance jpt. Loomulikult on kohe olemas ka suur valik erinevaid kaableid.

Selleks, kui ei ole päris kindel, mida mõne suurema projekti jaoks vaja võib minna, on kohapeal müügijuhid, kellelt saab nõu küsida ning kes meelsasti kõikide murede korral abiks on. Uued avarad ruumid annavad ka võimaluse korraldada koolitusi ja demopäevi.

Eriti oodatud on W.EG. Eesti Paide esindusse tööstusettevõtted. Neile on pakkuda tootmishoonete ehitamiseks ja täiendamiseks rohkesti spetsiifi lisi lahendusi. Lisaks pakutakse Järvamaa klientidele 24/7 valmisoleku teenust, mis tähendab, et kui mõnes ööpäev läbi töötavas tehases peaks miski ootamatult katki minema, saab Paide esindusest vajaliku kauba kahetunnise etteteatamisega kätte. Nii ei ole vaja tehast seisma panna, vaid saab muretult edasi töötada. Paide esinduses töötab ka spetsialiseerunud tööstusvaldkonna müügijuht, kes on vajaduse korral sobilike lahenduste leidmisel abiks.

W.EG. Eesti ei ole Paides pelgalt rikkaliku kaubavalikuga müügisaal. Ettevõttele on tähtis pakkuda klientidele ka laiemat teenusevalikut, näiteks toetada paindlikult krediidipoliitikaga ja eri projektide puhul maksetähtaegadega. Täpsemate tingimuste üle saavad kliendid alati meie müügijuhtidega aru pidada.

E-teenindus tagab kiireima tulemuse

Klientidele, kes otsivad efektiivsemat ja kiiremat teenindust, töötab ööpäev läbi elektrikaupade kaubamaja www.weg.ee. Seal on võimalik valida enam kui 50 000 toote vahel ning juba mõne tunniga oma tellimus ka kätte saada. W.EG. Eesti Paide müügiesinduse avamisega saavad Paide ja Järvamaa ettevõtjad enesele kaupluse, mis laiendab märgatavalt elektrikaupade kättesaadavust Kesk-Eestis.