Hiina hoiatab USAd oma demokraatiaideaalide pealesurumise eest

Kriitika kutsus esile USA presidendi Joe Bideni esimene kongressikõne, milles võeti taas suund diplomaatiale, kuid tõdeti, et Ühendriigid võistlevad Hiina ja teiste riikidega 21. sajandi pärast.

«Autokraadid arvavad, et demokraatlikud riigid ei suuda konkureerida,» ütles Biden ning kinnitas, et USA tervitab konkurentsi, kuid ei otsi konflikti.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin ütles Bideni kõnest rääkides, et USA ja Hiina konkureerimine mõnes valdkonnas on normaalne.

«Aga see konkurents peaks olema kergejõustikuvõistlus, mitte duell elu ja surma peale,» ütles ta.

Wang hoiatas, et kui üks riik püüab teistele oma demokraatiasüsteemi peale suruda, viib see üksnes lõhede, pingete süvenemise ja stabiilsuse õõnestamiseni.

Biden ütles oma kõnes, et USA astub vastu ebaausale kaubandusele nagu riigiettevõtete subsideerimine ja intellektuaalse omandi vargus.

«Hiina eesmärk on arendada USAga suhted konfliktidest ja vastasseisust hoidumise põhimõttel,» ütles Wang.

Bideni sõnul on ta Hiina presidendile Xi Jinpingile öelnud, et USA säilitab konfliktide vältimiseks tugeva sõjalise kohaoleku India ja Vaikse ookeani piirkonnas, nagu NATO Euroopas.

Hiina kaitseministeeriumi pressiesindaja Wu Qian ütles neljapäeval avalduses, et pärast Ühendriikide uue valitsuse ametisseastumist on Hiina territoriaalvete lähedusse saadetud USA sõjalaevade hulk kasvanud eelmise aastaga võrredels 20 protsenti.

Ka luurelennukite sagedus piirkonnas on tõusnud 40 protsenti võrra, lisas Wu ja rõhutas, et Hiina on resoluutselt selle vastu.