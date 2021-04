GRAAFIK ⟩ Lutsar: sel nädalal pole teravat nakatumiste langust olnud

Eesti puhul saab teadusnõukoja juhi Irja Lutsari sõnul rääkida positiivselt Tallinnast, kus nakatumise olukord on paremaks läinud. Ida-Virumaa on aga jäänud stabiilselt kõrgele. «Eile olid Pärnu näitajad kõrgel. Viljandis on ka võrdlemisi kõrge nakatumine,» märkis ta.