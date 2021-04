Rahvastiku tervise arengukava sihib kõrgemat eluiga

Peaminister Kaja Kallas tõdes, et kuigi Eesti inimeste eluiga on viimasel kümnendil oluliselt pikenenud, on pidurdunud tervena elada jäänud aastate arvu kasv. «Suur osa Eesti inimestest kogeb elu jooksul terviseprobleeme, mis piiravad igapäevaseid tegevusi ja tööelu, vähendavad inimeste aktiivset osalust ühiskonnas mõjutades üldist rahulolu eluga,» nentis ta ja lisas, et sekkumata on oht, et sooline, piirkondlik ja hariduslik ebavõrdsus tervises suureneb.