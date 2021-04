Kreml: Putin määrab punased jooned iga juhtumi puhul eraldi

«President ütles, et me ei hakka ise punaseid jooni ületama, ega luba kellelgi teisel ületada neid, mille ise maha märgime,» ütles ta usutluses saatele «Suur mäng». Küsimusele, milles need punased jooned seisnevad, kostis ta: «Need on Venemaa riiklikud huvid.»

«Arvan, et president Putin ei lase end kaua oodata. Ta sõnastab iga kord need kohad, mis on punasteks joonteks,» rõhutas Peskov küsimuse peale, kuidas lääs need punased jooned ära tunneb. Tema sõnul toimub kõik «ennetavalt».