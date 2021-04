India tahab vaktsineerida kõik üle 18-aastased, aga vaktsiini ei piisa

Indias registreeriti viimase 24 tunni jooksul üle 3600 koroonasurma, mis on uus ööpäevane rekord. Kokku on riigis viiruse tagajärjel surnud üle 200 000 inimese.

Tuvastatud on pea 18 miljonit nakkusjuht. Arvatavalt on nii nakatunute kui viiruse tagajärjel surnute arv ametlikest andmetest suurem ning viiruseolukord riigis on äärmiselt raske. Valitseb suur puudus nii haigla voodikohtadest, kui lisahapnikust.