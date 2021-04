Võimumängud: Isamaa jätkab mais pooliku juhtkonnaga

Isamaa juhtimise ümber hoogu koguvas skandaalis on see küll vaid üks pisiasi, kuid iseloomustab hästi olukorda, kus Seeder ja tema lähim kaasvõitleja, riigikogu liige Priit Sibul kaotavad päev-päevalt üha enam kontrolli partei üle.

Võimu libisemine Seedri haardest ebamäärasesse tühjusesse algas mullu suvel, kui tekkis ühendus Parempoolsed, kaos sai hoogu jaanuaris, mil lagunes valitsuskoalitsioon, ja on võtnud aprillis ennenägematud pöörded.

Parempoolsete nõrkuseks on tuntud liidri puudus ja ettevaatlik, otsest vastandumist vältiv hoiak. Parempoolsete liider oleks võinud olla ettevõtja Joakim Helenius, kes aga meelitati konkurendi Eesti 200 ridadesse. Helenius läks, sest väidetavalt lubas Eesti 200 talle pärast valimisi rahandusministri portfelli. Ta võttis kaasa ka Parempoolsete ideed, millest nüüd on saanud Eesti 200 tunnussõnad, näiteks «ükssarvikute riik».

Parempoolsete liige, endine peaprokurör Lavly Perling on aga olnud pidevalt surve all, sest õhus on väljaviskamise oht.