Tiit Terik: katkised teed ja puudulik huviharidus noori maale ei meelita

Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) juhatuse esimees Tiit Terik rääkis Postimehe otsesaates, et riigieelarve strateegia (RES) kärped, mis puudutavad omavalitsuste teid ja laste huviharidust, takistavad maaelu elavdamise eesmärgi saavutamist. «Kui tahame, et terves Eestis elu käiks ja igas aknas põleks tuli, ka väiksemates valdades ja külades, siis on vaja eeskätt noorperesid,» sõnas ta, lisades, et katkised teed ja puudulik huviharidus noori maale elama ei meelita.