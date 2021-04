Ikka vanaviisi: Keskerakonnale pensionid, oravatele eelarvetasakaal

Keskerakonna ridadest kostnud kriitilised hääled riigi eelarvestrateegiat (RES) ei kõigutanud. Valitsus kiitis aastani 2025 sihte seadva plaani heaks ja rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond) rõhutas pressikonverentsil, et tema partei juhtimisel viiakse riigi rahandus paremasse toonusesse.

Kokkuhoidu on Reformierakond tõesti taga ajanud: kui eelmine valitsus plaanis 2022. aasta eelarvepositsiooni hoida 1,6-miljardilises puudujäägis, siis praeguse koalitsiooni kava on märksa ambitsioonikam: järgmisel aastal soovitakse eelarvepositsiooni miinus tuua 1,15 miljardini ehk vähendada puudujääki 450 miljoni võrra enam. Suurem osa miinuse vähendamisest tuleb küll paranenud majandusprognoosist, mitte rangest eelarvepoliitikast, kuid oma osa kärbetel siiski on. Ka taastab värske RES reegli, mis nõuab tasakaalu poole liikumist 0,5 protsendi SKT ulatuses igal aastal.