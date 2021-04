Granaadisupp: kodutu tekitas Tallinna kesklinnas pommipaanika

«Vitalik tuli hoonesse sisse ja rääkis, et sõbral olid varem probleemid narkootikumidega ja talle tuleb süüa anda. Selgitasin Vitalikule, et mine ise sööma, tõin talle suppi ja leiba ning läksin ise kööki,» rääkis politseile keskuses kokana töötav Irina. Jekimov jäi üksi oma suppi sööma, samas tegi miski mehe olekus Irina ettevaatlikuks ja ta läks igaks juhuks söögisaali vaatama.

«Nägin, et Vitalik pani taldrikuga kaetud supikausi töötajate kirjutamislaua peale. Küsisin, mis taldriku all on. Vitalik ei vastanud, haaras oma koti ja hakkas väljapääsu poole jooksma. Tõstsin taldriku näpuga üles ja nägin supikausis poolenisti supi sees granaati, ülemises otsas oli hõbedast värvi traat. Karjusin Vitalikule järele, et mis nali see on,» meenutas Irina.