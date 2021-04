New York loodab täielikult avaneda juulikuust

«Tööd on veel vaja teha, kuid avanemise võtmeks on kõigi vaktsineerimine,» lisas De Blasio.

Cuomo kommenteeris linnapea sõnavõttu öeldes, et prognooside tegemine on vastutustundetu, kuid avaldas samas lootust, et piirangute lõpetamine saab võimalikuks.

New Yorgis on kehtinud erineva karmusega piirangud alates eelmise aasta märtsist, mil koroonaviirus seal esimest korda valla pääses. Linnas on sellest ajast koroonaviiruse tõttu surnud umbes 32 000 inimest. Linnas on manustatud umbes 6,4 miljonit vaktsiiniannust. Ligikaudu 2,4 miljonit linnaelanikku 8,5 miljonist on täielikult vaktsineeritud.