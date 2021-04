GALERII ⟩ Kiirabiautod varustati moodsate isepuhastussüsteemidega

«Sellist integreeritud süsteemi mujal kiirabides ei ole, seetõttu ongi meie autod unikaalsed. Oleme esimesed Eestis, kellel on selline seade paigaldatud,» rääkis Karell Kiirabi juhatuse liige Õnne Bartoševitš. Ta lisas, et tänapäevased kiirabiautod on justkui väikesed intensiivravipalatid, sest varustusest leiab hulk moodsat tehnikat.

Õnne Bartoševitš märkis kiirabibrigaadide tööst kõneldes, et kui väljakutsete arv püsib Karell Kiirabil praegu samal tasemel (kokku 60-70 kutset ööpäevas), siis aeganõudvam on töötajate jaoks eelkõige riietumine kaitseriietusse.

«See ongi tegelikult see, mis inimesi väsitab, aga tänasel päeval on nii,» tähendas ta ja lisas, et vastavat korda reguleerib terviseamet, kes kehtestab miinimumnõuded. «Praegu on kaitseriietus meile vajalik, et tagada töötajate ohutus.»