Hulga türklaste silmis on tegu aga meetmega, mis pole kuidagi seotud koroonaviirusega võitlemisega ning seda kinnitab nende sõnul kasvõi asjaolu, et üks väheseid erandeid üldisest sulgemisest tehti mošeedele, kus inimesed saavad jätkuvalt palvetada.

«Ma ei arva, et sellel on pistmist koroonaviirusega. Ma arvan, et valitsus mõtles, et keelame selle nüüdsest ära, nii et inimesed vähehaaval harjuvad sellega,» lausus Reutersile Istanbulis hiljuti ülikooli lõpetanud Adem Gülen.