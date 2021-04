Mosambiigi Palma linnast on rünnakute eest pagenud 30 000 inimest

Äärmusrühmitusega Islamiriik (IS) seotud võtlejad ründasid linna 24. märtsil, tappes kümneid inimesi ja sundides elanikud põgenema.

UNHCR-i pressiesindaja Babar Baloch ütles, et vägivalla järsk tõus Põhja-Mosambiigis ja selle humanitaartagajärjed teevad väga murelikuks. Ohus on kõige kaitsetumate elanike – naiste ja laste turvalisus.

Mosambiigi Cabo Delgado provintsis on olukord pinev juba kolm aastat, sest džihadistid üritavad seal kalifaati luua. Pealtung tähtsale gaasitööstuskeskusele Palmale tähendab aga mässu ohtlikku ägenemist.

Konflikt on toonud kaasa tõsiseid inimõigusrikkumisi, elutähtsad teenused on katkenud, lisas ta.

Ta rõhutas, et põgenemine Palmast jätkub, kuid lahti on veel vaid üksikud põgenemisteed, sestap on UNHCR mures nende pärast, kes ei pääse linnast välja.