Nüüd on Schopf üks kümnest hagejast Austriast ja Saksamaalt, kes nõuab kompensatsiooni, kuna nende väitel ei reageerinud Austria võimud piisavalt kiiresti viirusepuhangutele suusakuurortides. Ettevalmistamisele on ka Belgia, Hollandi, Ühendkuningriigi ja Šveitsi kodanike kaebused.

Tervishoiuminister Daniels Pavļuts leidis, et venekeelset infomaterjali on vaja, kuna muidu on keeruline teavitada osa ühiskonnast Covid-19 vastu kaitsepookimise korraldusest ja vajalikkusest. Ta tegi ettepaneku, et ministeerium töötaks välja nii trükitud kui ka digitaalsed infomaterjalid võõrkeeltes.